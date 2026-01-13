Nueva tecnología promete eliminar mosquitos sin espirales en la región

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El aumento de la temperatura veraniega ha favorecido la proliferación de mosquitos, generando inconvenientes en los hogares, especialmente por las noches. Muchos individuos han encontrado que métodos tradicionales como tabletas y espirales han dejado de ser efectivos.

Una nueva gama de productos se presenta como solución. Entre ellos, destaca la raqueta eléctrica, que se carga por USB y ofrece una descarga letal a los insectos. Su precio oscila entre $20.000 y $23.000. También se encuentran disponibles lámparas que atraen y capturan mosquitos mediante succión, con un costo aproximado de $13.000 para la lámpara de escritorio y $19.000 para la versión decorativa.

Adicionalmente, existe un foco especializado que elimina insectos por $9.000 y un dispositivo llamado Fly Catcher, que utiliza placas adhesivas para atrapar insectos, cuyo valor es de aproximadamente $150.000. Estas innovaciones buscan ofrecer un ambiente más cómodo y libre de picaduras.