Miércoles, 14 de Enero 2026
Nueva tecnología promete eliminar mosquitos sin espirales en la región
Tecnología

Nueva tecnología promete eliminar mosquitos sin espirales en la región

El aumento de mosquitos en verano genera malestar en los hogares. Nuevas tecnologías, como raquetas eléctricas y lámparas atrapa insectos, ofrecen soluciones efectivas desde $9.000 hasta $150.000.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 13 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

El aumento de la temperatura veraniega ha favorecido la proliferación de mosquitos, generando inconvenientes en los hogares, especialmente por las noches. Muchos individuos han encontrado que métodos tradicionales como tabletas y espirales han dejado de ser efectivos.

Una nueva gama de productos se presenta como solución. Entre ellos, destaca la raqueta eléctrica, que se carga por USB y ofrece una descarga letal a los insectos. Su precio oscila entre $20.000 y $23.000. También se encuentran disponibles lámparas que atraen y capturan mosquitos mediante succión, con un costo aproximado de $13.000 para la lámpara de escritorio y $19.000 para la versión decorativa.

Adicionalmente, existe un foco especializado que elimina insectos por $9.000 y un dispositivo llamado Fly Catcher, que utiliza placas adhesivas para atrapar insectos, cuyo valor es de aproximadamente $150.000. Estas innovaciones buscan ofrecer un ambiente más cómodo y libre de picaduras.

Publicidad
Etiquetas: argentina mosquitos tecnología plagas hogar salud
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

517 articles →

Artículos relacionados

Innovadora tecnología argentina transforma el trabajo nocturno de pulverizadoras

El auge de la tecnología en Argentina: se prevén aumentos significativos en precios.

El sector tecnológico se consolida como motor de empleo en Argentina
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar