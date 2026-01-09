Nuevo vehículo chino promete adaptabilidad eléctrica en un país con escasos cargadores

Leapmotor, respaldada por Stellantis, debutará en el mercado argentino en 2026 con SUVs híbridos que resuelven la falta de infraestructura de carga. El modelo C10 ofrece hasta 150 km en modo eléctrico y una autonomía cercana a 1.000 km.

La llegada de Leapmotor al mercado automotor argentino representa un cambio significativo en la estrategia de las marcas chinas. En lugar de enfocarse en vehículos eléctricos puros, la empresa opta por una tecnología híbrida que se adapta mejor a un entorno con infraestructura de carga limitada. Esto se debe al respaldo de Stellantis, que proporciona una base sólida para el funcionamiento y servicio postventa de los vehículos.

Los modelos que se introducirán son el C10, un SUV del segmento D, y el B10, un SUV del segmento C. El C10 destaca por su sistema REEV (Range Extended Electric Vehicle), que combina un motor eléctrico de 215 CV con un motor de combustión que actúa como generador. Esto le permite recorrer hasta 150 kilómetros en modo totalmente eléctrico y alcanzar una autonomía total cercana a los 1.000 kilómetros.

Leapmotor planea comenzar su comercialización en 2026, tras una presentación en el Summer Car Show organizado por Stellantis. La estrategia incluye una fase inicial de importación desde China, seguida de la producción regional en Pernambuco, Brasil, para asegurar la continuidad en el mercado argentino.