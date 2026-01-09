Opciones de estudio para el futuro: más allá de la tecnología en el ámbito educativo actual

Los estudiantes de la Universidad Nacional de Tucumán tienen la oportunidad de compartir sus ideas y experiencias a través de un canal de comunicación abierto. Se les invita a proponer temas para artículos, comentar lecturas o informar sobre eventos relevantes en la región.
Para participar, pueden escribir al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA. Este espacio busca fomentar la interacción y dar voz a los jóvenes en temas que les interesan, abarcando diversas facultades como Filosofía y Letras, Psicología y Educación Física.