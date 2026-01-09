Sábado, 10 de Enero 2026
Tecnología

Opciones de estudio para el futuro: más allá de la tecnología en el ámbito educativo actual

La Universidad Nacional de Tucumán invita a los estudiantes a participar activamente enviando sugerencias y comentarios sobre temas relevantes a través de WhatsApp. Tu opinión puede marcar la diferencia.

Natalia Romero
Natalia Romero Periodista Tecnología y Tendencias
Hace 23 h 1 min de lectura
Opciones de estudio para el futuro: más allá de la tecnología en el ámbito educativo actual
Los estudiantes de la Universidad Nacional de Tucumán tienen la oportunidad de compartir sus ideas y experiencias a través de un canal de comunicación abierto. Se les invita a proponer temas para artículos, comentar lecturas o informar sobre eventos relevantes en la región.

Para participar, pueden escribir al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA. Este espacio busca fomentar la interacción y dar voz a los jóvenes en temas que les interesan, abarcando diversas facultades como Filosofía y Letras, Psicología y Educación Física.

Etiquetas: argentina universidad nacional de tucumán educación jóvenes facultad de filosofía y letras facultad de psicología
