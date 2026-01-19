Oportunidad única: 10 cursos gratuitos en línea para capacitarse en tecnología

Miércoles, 21 de Enero 2026
Existen 10 cursos gratuitos online de tecnología que te permitirán mejorar tus habilidades digitales en áreas con alta demanda laboral. Desde inteligencia artificial hasta programación y ciberseguridad, estos cursos son flexibles y se pueden realizar a tu ritmo. Aprovechá esta oportunidad para sumar conocimientos sin costo.

En el contexto actual, se destacan 10 cursos gratuitos online que permiten a los interesados adquirir y mejorar habilidades tecnológicas. Estos cursos son ofrecidos por universidades y grandes empresas, y están diseñados para ser flexibles, permitiendo que los participantes los realicen a su propio ritmo.

Entre las temáticas abordadas se encuentran la inteligencia artificial, la programación, el diseño, los datos y la ciberseguridad. Por ejemplo, el curso "AI for Everyone" de IBM ofrece una introducción accesible a la inteligencia artificial, mientras que la "Introducción a ChatGPT" de la Universitat Politècnica de València enseña a utilizar esta herramienta de manera práctica.

Además, hay cursos sobre ciencia de datos como "Excel for Beginners" y "Bases de datos relacionales y SQL", que son fundamentales para el análisis de datos. También se ofrece formación en desarrollo web con "Web Development for Beginners" de Microsoft, así como en diseño de experiencia de usuario y desarrollo de videojuegos.

Es importante señalar que, aunque el acceso a los contenidos es gratuito, en algunos casos puede haber un costo adicional para obtener el certificado.

TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

