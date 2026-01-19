Oportunidad única: 10 cursos gratuitos en línea para capacitarse en tecnología

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

En el contexto actual, se destacan 10 cursos gratuitos online que permiten a los interesados adquirir y mejorar habilidades tecnológicas. Estos cursos son ofrecidos por universidades y grandes empresas, y están diseñados para ser flexibles, permitiendo que los participantes los realicen a su propio ritmo.

Entre las temáticas abordadas se encuentran la inteligencia artificial, la programación, el diseño, los datos y la ciberseguridad. Por ejemplo, el curso "AI for Everyone" de IBM ofrece una introducción accesible a la inteligencia artificial, mientras que la "Introducción a ChatGPT" de la Universitat Politècnica de València enseña a utilizar esta herramienta de manera práctica.

Además, hay cursos sobre ciencia de datos como "Excel for Beginners" y "Bases de datos relacionales y SQL", que son fundamentales para el análisis de datos. También se ofrece formación en desarrollo web con "Web Development for Beginners" de Microsoft, así como en diseño de experiencia de usuario y desarrollo de videojuegos.

Es importante señalar que, aunque el acceso a los contenidos es gratuito, en algunos casos puede haber un costo adicional para obtener el certificado.