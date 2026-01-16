Río Negro implementa tecnología avanzada para la prevención de incendios en la Patagonia

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El Servicio de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales (SPLIF) de Río Negro ha implementado un sistema tecnológico avanzado para mejorar la prevención y detección temprana de incendios. Este nuevo dispositivo incluye la instalación de más de nueve cámaras y rombos de monitoreo que proporcionarán información en tiempo real, permitiendo alertas tempranas.

Ayer, brigadistas del SPLIF llevaron a cabo tareas de control en un incendio en La Rinconada del Balneario, cerca de General Conesa. Este foco fue contenido mediante el uso de equipos de bombeo y corte. En Luis Beltrán, se está trabajando en un incendio en la zona de Negro Muerto, abarcando un área de 100 hectáreas con monitoreo satelital constante.

Las condiciones climáticas actuales presentan un riesgo elevado de incendios, con temperaturas moderadas y vientos sostenidos. En Bariloche, el índice de peligrosidad es extremo, mientras que en El Bolsón es alto. Se insta a la población a mantener precauciones y reportar cualquier situación de riesgo al 103.