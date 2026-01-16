Sábado, 17 de Enero 2026
Río Negro implementa tecnología avanzada para la prevención de incendios en la Patagonia
Río Negro implementa tecnología avanzada para la prevención de incendios en la Patagonia

Río Negro implementa tecnología avanzada para la prevención y detección de incendios, integrando cámaras y sistemas de monitoreo en tiempo real. La alerta por riesgo elevado se mantiene, especialmente en Bariloche y El Bolsón. Se insta a la población a actuar con precaución.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 10 h 1 min de lectura
El Servicio de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales (SPLIF) de Río Negro ha implementado un sistema tecnológico avanzado para mejorar la prevención y detección temprana de incendios. Este nuevo dispositivo incluye la instalación de más de nueve cámaras y rombos de monitoreo que proporcionarán información en tiempo real, permitiendo alertas tempranas.

Ayer, brigadistas del SPLIF llevaron a cabo tareas de control en un incendio en La Rinconada del Balneario, cerca de General Conesa. Este foco fue contenido mediante el uso de equipos de bombeo y corte. En Luis Beltrán, se está trabajando en un incendio en la zona de Negro Muerto, abarcando un área de 100 hectáreas con monitoreo satelital constante.

Las condiciones climáticas actuales presentan un riesgo elevado de incendios, con temperaturas moderadas y vientos sostenidos. En Bariloche, el índice de peligrosidad es extremo, mientras que en El Bolsón es alto. Se insta a la población a mantener precauciones y reportar cualquier situación de riesgo al 103.

TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

792 articles →

