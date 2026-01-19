Río Negro suma un nuevo avión para enfrentar incendios: un avance tecnológico clave

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La provincia de Río Negro ha incorporado un nuevo avión equipado con tecnología desarrollada por INVAP, con el objetivo de mejorar la lucha contra los incendios forestales. Este avance tecnológico busca fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias ambientales.

El nuevo equipo permitirá realizar tareas de vigilancia y combate de incendios de manera más eficiente, contribuyendo así a la protección de los recursos naturales y la seguridad de las comunidades cercanas a áreas forestales.

La incorporación del avión es parte de un esfuerzo más amplio del gobierno provincial para enfrentar los desafíos que representan los incendios, especialmente en épocas de sequía y altas temperaturas.