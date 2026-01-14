Rio Tinto impulsa innovación en Catamarca con tecnología DLE para extracción de litio

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La empresa Rio Tinto ha decidido implementar tecnología de extracción directa de litio (DLE) en su proyecto Sal de Vida, ubicado en Catamarca. Esta innovación busca optimizar el proceso de extracción del mineral, aumentando la eficiencia y reduciendo el impacto ambiental.

El proyecto, que se centra en la producción de litio, es fundamental para el suministro de este recurso clave en la fabricación de baterías. La adopción de DLE permitirá a Rio Tinto mejorar sus resultados en el competitivo mercado del litio, a medida que la demanda global sigue creciendo.

Además, se espera que esta tecnología contribuya a la sostenibilidad del proyecto, alineándose con las tendencias actuales en la industria de la minería. La compañía está comprometida con el desarrollo responsable y la minimización de su huella ambiental en la región.