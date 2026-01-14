Jueves, 15 de Enero 2026
Rio Tinto impulsa innovación en Catamarca con tecnología DLE para extracción de litio
Tecnología

Rio Tinto impulsa innovación en Catamarca con tecnología DLE para extracción de litio

Rio Tinto implementará tecnología DLE en su proyecto Sal de Vida en Catamarca, lo que podría revolucionar la producción de litio en el país y atraer inversiones.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 16 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

La empresa Rio Tinto ha decidido implementar tecnología de extracción directa de litio (DLE) en su proyecto Sal de Vida, ubicado en Catamarca. Esta innovación busca optimizar el proceso de extracción del mineral, aumentando la eficiencia y reduciendo el impacto ambiental.

El proyecto, que se centra en la producción de litio, es fundamental para el suministro de este recurso clave en la fabricación de baterías. La adopción de DLE permitirá a Rio Tinto mejorar sus resultados en el competitivo mercado del litio, a medida que la demanda global sigue creciendo.

Además, se espera que esta tecnología contribuya a la sostenibilidad del proyecto, alineándose con las tendencias actuales en la industria de la minería. La compañía está comprometida con el desarrollo responsable y la minimización de su huella ambiental en la región.

Publicidad
Etiquetas: catamarca rio tinto tecnología dle minería argentina economía
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

585 articles →

Artículos relacionados

Chile impulsa la innovación con la inauguración de Startuplab.01 en un nuevo polo tecnológico.

El wood frame revoluciona la construcción en Argentina con casas de madera de alta tecnología

La evolución de las consolas portátiles: ¿qué esperar en el futuro cercano?
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar