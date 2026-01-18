Domingo, 18 de Enero 2026
Startup de IA asegura inversión de u$s12 millones para su expansión en Argentina
Tecnología

Startup de IA asegura inversión de u$s12 millones para su expansión en Argentina

The Mobile-First Company recaudó u$s12 millones en una ronda seed y planea establecer un hub tecnológico en Argentina, generando más de 30 nuevos empleos en IA.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 2 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

La empresa The Mobile-First Company, con presencia en Argentina, Estados Unidos y Francia, ha levantado una ronda seed de financiación por 12 millones de dólares con el apoyo de Base10 Partners. Este capital permitirá a la compañía establecer un hub tecnológico en el país.

Además, se prevé la contratación de más de 30 personas en el corto plazo, quienes participarán en el desarrollo de la próxima generación de productos de inteligencia artificial. Este movimiento destaca el crecimiento del ecosistema local de startups tecnológicas en Argentina.

Publicidad
Etiquetas: argentina tecnología startups inversión inteligencia artificial empleo
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

926 articles →

Artículos relacionados

Aumenta la productividad con Claude Cowork: la IA que revoluciona la gestión de archivos

Estudiantes de La Plata innovan en tecnología para la misión lunar Artemis II

La NASA incorpora tecnología avanzada en su próxima misión lunar
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar