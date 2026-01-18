Startup de IA asegura inversión de u$s12 millones para su expansión en Argentina

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La empresa The Mobile-First Company, con presencia en Argentina, Estados Unidos y Francia, ha levantado una ronda seed de financiación por 12 millones de dólares con el apoyo de Base10 Partners. Este capital permitirá a la compañía establecer un hub tecnológico en el país.

Además, se prevé la contratación de más de 30 personas en el corto plazo, quienes participarán en el desarrollo de la próxima generación de productos de inteligencia artificial. Este movimiento destaca el crecimiento del ecosistema local de startups tecnológicas en Argentina.