Tendencias en periodismo y tecnología que marcarán el futuro de los medios en 2026

El Instituto Reuters ha publicado un informe sobre las tendencias y predicciones en el ámbito de los medios y la tecnología para el año 2026. Este análisis destaca la creciente importancia de la digitalización y el consumo de noticias a través de plataformas en línea.

Se prevé que las redes sociales seguirán desempeñando un papel crucial en la distribución de contenido, mientras que el periodismo independiente podría experimentar un auge gracias a nuevas iniciativas de financiamiento. Además, se menciona que la inteligencia artificial tendrá un impacto significativo en la forma en que se crean y consumen las noticias.

Este informe ofrece una visión del futuro del sector, abordando cómo estas tendencias podrían transformar la relación entre los medios y el público en los próximos años.