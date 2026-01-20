YOMEL presenta innovaciones tecnológicas en Expoagro para el sector agrícola

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

YOMEL, una destacada fabricante de maquinarias agrícolas, se prepara para su participación en Expoagro 2026, que se llevará a cabo en el predio ferial y autódromo de San Nicolás desde el 10 de marzo. La empresa, con más de cinco décadas en la industria metalmecánica, presentará una propuesta integral que incluirá equipos, soluciones tecnológicas y espacios para el intercambio técnico.

La participación de YOMEL en este evento, que celebra su 20° aniversario, se orienta a atender las necesidades de productores y actores del sector agropecuario. La compañía ofrecerá más de 200 productos, abarcando maquinaria para diversas actividades, como fertilización y fruticultura.

Un aspecto destacado de esta edición es el reconocimiento de YOMEL como Rotoenfardadora oficial de Expoagro, con su emblemática línea MAGNA, lo que resalta su trayectoria y confiabilidad en el sector forrajero. Este evento se presenta como una oportunidad para fortalecer el vínculo entre la empresa y el corazón del agro argentino.