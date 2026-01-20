Martes, 20 de Enero 2026
YOMEL presenta innovaciones tecnológicas en Expoagro para el sector agrícola

YOMEL se prepara para Expoagro 2026 con una propuesta integral que incluye más de 200 productos y soluciones tecnológicas. La firma reafirma su compromiso con el agro argentino en el evento que comienza el 10 de marzo en San Nicolás.

YOMEL, una destacada fabricante de maquinarias agrícolas, se prepara para su participación en Expoagro 2026, que se llevará a cabo en el predio ferial y autódromo de San Nicolás desde el 10 de marzo. La empresa, con más de cinco décadas en la industria metalmecánica, presentará una propuesta integral que incluirá equipos, soluciones tecnológicas y espacios para el intercambio técnico.

La participación de YOMEL en este evento, que celebra su 20° aniversario, se orienta a atender las necesidades de productores y actores del sector agropecuario. La compañía ofrecerá más de 200 productos, abarcando maquinaria para diversas actividades, como fertilización y fruticultura.

Un aspecto destacado de esta edición es el reconocimiento de YOMEL como Rotoenfardadora oficial de Expoagro, con su emblemática línea MAGNA, lo que resalta su trayectoria y confiabilidad en el sector forrajero. Este evento se presenta como una oportunidad para fortalecer el vínculo entre la empresa y el corazón del agro argentino.

Etiquetas: argentina expoagro 2026 maquinaria agrícola yomel agroindustria san nicolás
