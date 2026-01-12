Lunes, 12 de Enero 2026
Comienza la venta de pliegos para concesiones en la Chaya 2026 en La Rioja
Turismo

Comienza la venta de pliegos para concesiones en la Chaya 2026 en La Rioja

La venta de pliegos para el concurso de precios del festival Chaya 2026 comenzará el 19 de enero y finalizará el 23 de enero. Las ofertas se presentarán hasta el 26 de enero, garantizando transparencia en este importante evento cultural.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 4 h 1 min de lectura
El festival Chaya 2026 se prepara para su concurso de precios, comenzando la venta de pliegos el 19 de enero. Este evento, considerado uno de los más relevantes en la cultura local, busca asegurar un proceso organizado y transparente para la concesión de unidades independientes en las áreas de Rancho y Platea.

Los interesados podrán adquirir los pliegos en las oficinas del Ministerio de Turismo y Culturas, en el Paseo Cultural Pedro Ignacio de Castro Barros, desde las 9 hasta las 12 horas, hasta el 23 de enero. Durante este período, se podrán realizar consultas de forma presencial o mediante correo electrónico.

La recepción de ofertas culminará el 26 de enero, con diferentes horarios para cada sector. Para Rancho, las ofertas se cerrarán a las 9.30 horas, mientras que para Platea se aceptarán hasta las 13.30 horas. El adjudicatario se seleccionará según la oferta más alta que cumpla con los requisitos establecidos.

Por último, se permitirá el ingreso al sector Rancho con conservadoras que contengan alimentos y bebidas, según lo estipulado en los pliegos del concurso.

Etiquetas: la rioja festival chaya concurso de precios ministerio de turismo y culturas cultura eventos culturales
TL;DR

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

362 articles →

