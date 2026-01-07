Descubrí un pueblo low cost en Argentina: encanto y vinos en la Ruta del Vino

Chilecito se presenta como un destino estratégico para quienes buscan explorar los atractivos de La Rioja, incluyendo la Ruta del Vino, la Laguna Brava y el Parque Nacional Talampaya, que se encuentra a 150 kilómetros. La ciudad destaca por ofrecer una amplia gama de alojamientos a precios accesibles, desde hoteles hasta cabañas, y una oferta gastronómica variada de alta calidad.
Entre los principales atractivos de la localidad se encuentra el Cablecarril de la Mina La Mejicana, situado a 4.600 metros de altura, que solo es accesible mediante camionetas 4x4 y guías especializados. Además, la Cuesta de Miranda, un tramo de la histórica Ruta Nacional 40, conecta Chilecito con General Felipe Varela, brindando vistas impresionantes de los paisajes rocosos y colores vibrantes que caracterizan la región.
Chilecito combina de manera equilibrada la naturaleza, la historia y la gastronomía, consolidándose como un punto clave para acceder a los atractivos más relevantes de la provincia.