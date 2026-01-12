El Festival del Chayero regresa a Sanagasta: música y tradición del 16 al 18 de enero

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El tradicional Festival del Chayero Sanagasteño se llevará a cabo los días 16, 17 y 18 de enero, según confirmó el intendente de Sanagasta, Federico Sbíroli. Este evento, reconocido por su impacto en el turismo y la economía local, atrae a una gran cantidad de visitantes, lo que provoca que la población del departamento se triplique o incluso se cuadruplique.

Sbíroli destacó la importancia de la planificación y el apoyo del sector privado, así como los aportes gestionados ante el Consejo Federal de Inversiones. Además, resaltó que el festival se autoabastece, con una inversión que se triplica en términos reales, lo que permite reinvertir en la comunidad.

El intendente mencionó que los bufés del evento son administrados por el municipio, lo que asegura una rendición de cuentas transparente. Con precios accesibles y un transporte especial para los visitantes, la capacidad de alojamiento ha aumentado, consolidando al festival como una herramienta de desarrollo económico.

El Chayero no solo es un símbolo cultural de la región, sino que también busca fortalecer lazos comunitarios y seguir contribuyendo a la economía regional. Los organizadores esperan que este evento continúe promoviendo la cultura local y atrayendo tanto a locales como a turistas en el futuro.