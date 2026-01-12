Lunes, 12 de Enero 2026
El Festival del Chayero regresa a Sanagasta: música y tradición del 16 al 18 de enero
Turismo

El Festival del Chayero regresa a Sanagasta: música y tradición del 16 al 18 de enero

El Festival del Chayero Sanagasteño se realizará del 16 al 18 de enero, con un impacto económico significativo en Sanagasta, triplicando la población local. Se espera que la reinversión de ganancias beneficie a la comunidad y se ofrecerá transporte especial para facilitar la llegada de turistas.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 51 min 2 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

El tradicional Festival del Chayero Sanagasteño se llevará a cabo los días 16, 17 y 18 de enero, según confirmó el intendente de Sanagasta, Federico Sbíroli. Este evento, reconocido por su impacto en el turismo y la economía local, atrae a una gran cantidad de visitantes, lo que provoca que la población del departamento se triplique o incluso se cuadruplique.

Sbíroli destacó la importancia de la planificación y el apoyo del sector privado, así como los aportes gestionados ante el Consejo Federal de Inversiones. Además, resaltó que el festival se autoabastece, con una inversión que se triplica en términos reales, lo que permite reinvertir en la comunidad.

El intendente mencionó que los bufés del evento son administrados por el municipio, lo que asegura una rendición de cuentas transparente. Con precios accesibles y un transporte especial para los visitantes, la capacidad de alojamiento ha aumentado, consolidando al festival como una herramienta de desarrollo económico.

El Chayero no solo es un símbolo cultural de la región, sino que también busca fortalecer lazos comunitarios y seguir contribuyendo a la economía regional. Los organizadores esperan que este evento continúe promoviendo la cultura local y atrayendo tanto a locales como a turistas en el futuro.

Publicidad
Etiquetas: sanagasta festival chayero turismo economía local cultura gobierno provincial
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

386 articles →

Artículos relacionados

Comienza la venta de pliegos para concesiones en la Chaya 2026 en La Rioja

Los festivales de enero y febrero en La Rioja prometen diversión y cultura para todos

La Rioja sorprende al país: nominada a los Premios Winexplorers 2026
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar