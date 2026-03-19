Jueves, 19 de Marzo 2026
Estrategias conjuntas para revitalizar el turismo en La Rioja ante la crisis actual
Turismo

Estrategias conjuntas para revitalizar el turismo en La Rioja ante la crisis actual

Un encuentro entre el Ministerio de Turismo y EDELaR abordó el impacto de los costos eléctricos en el sector turístico de La Rioja. Empresarios expresaron preocupaciones sobre la crisis económica y buscaron soluciones personalizadas para evitar cortes de servicio.

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Un encuentro reciente entre el presidente de EDELaR, ingeniero Jerónimo Quintela, y representantes de cámaras empresariales y agencias turísticas de La Rioja se centró en el impacto de los costos eléctricos en el sector turístico, que atraviesa una crisis. Este diálogo, facilitado por el Ministerio de Turismo y Culturas, busca abordar las dificultades que enfrentan los empresarios para mantener los costos fijos, especialmente relacionados con el consumo de energía eléctrica.

El ministro Gustavo Luna recibió a los referentes del sector, quienes expusieron sus inquietudes y la necesidad de intervención del Gobierno provincial. Durante la reunión, se discutió la caída en el consumo de bienes y servicios, un fenómeno que afecta directamente la actividad turística. Zulma Segovia, de la Asociación Civil de Alojamientos Hoteleros Riojanos (ASOCAHR), junto a otros líderes, solicitó atención personalizada para cada emprendimiento para evitar cortes en el servicio.

El Gobierno provincial está comprometido en fortalecer el diálogo con el sector privado, buscando generar herramientas que mantengan la actividad turística, crucial para la economía local. Los empresarios esperan que estas gestiones se traduzcan en soluciones efectivas ante la recesión actual, y se anticipa que se realizarán más encuentros para continuar abordando estos temas.

Etiquetas: la rioja turismo gobierno provincial crisis económica electricidad chilecito
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