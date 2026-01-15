Festivales del interior: un fin de semana de música y cultura en La Rioja

Este fin de semana se llevarán a cabo múltiples festivales en el interior de La Rioja. Las comunidades locales tendrán la oportunidad de disfrutar de diversas actividades culturales y artísticas.
Los festivales están diseñados para resaltar la riqueza cultural de la región, ofreciendo espectáculos que incluyen música, danzas y exposiciones artísticas. Estos eventos buscan fomentar la participación de los vecinos y el turismo en localidades como Chilecito, Famatina y Chamical.
La Casa de Gobierno respalda estas iniciativas, promoviendo el desarrollo cultural y social de la provincia a través de la celebración de festivales que unen a la comunidad.