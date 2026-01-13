Martes, 13 de Enero 2026
Inicia la venta de pliegos para la concesión de sectores en la Chaya 2026
Turismo

Inicia la venta de pliegos para la concesión de sectores en la Chaya 2026

Desde el 19 de enero, se venderán pliegos para participar en la concesión de unidades en el festival Chaya 2026. Las ofertas se recibirán hasta el 26 de enero.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 3 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

El Ministerio de Turismo y Culturas de La Rioja ha anunciado el inicio de la venta de pliegos para la concesión de unidades independientes en el festival Chaya 2026, que se llevará a cabo en los sectores Rancho y Platea. A partir del 19 de enero, los interesados podrán adquirir los pliegos en el Paseo Cultural Pedro Ignacio de Castro Barros, en un horario de 9 a 12 horas.

La venta se extenderá hasta el 23 de enero a las 12 horas, y quienes compren los pliegos podrán realizar consultas hasta la misma fecha, ya sea de forma presencial o por correo electrónico. Las ofertas se recibirán hasta el 26 de enero, con plazos específicos para cada sector: el sector Rancho cerrará a las 9.30 horas, mientras que el sector Platea lo hará a las 13.30 horas.

La adjudicación se basará en la oferta de canon más alta que cumpla con la documentación requerida. Además, se permitirá el ingreso al público con conservadoras en el sector Rancho, según lo estipulado en los pliegos.

Publicidad
Etiquetas: la rioja chaya 2026 festival ministerio de turismo y culturas oferta cultura
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

440 articles →

Artículos relacionados

El Festival del Chayero regresa a Sanagasta: música y tradición del 16 al 18 de enero

Comienza la venta de pliegos para concesiones en la Chaya 2026 en La Rioja

Los festivales de enero y febrero en La Rioja prometen diversión y cultura para todos
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar