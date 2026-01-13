Inicia la venta de pliegos para la concesión de sectores en la Chaya 2026

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El Ministerio de Turismo y Culturas de La Rioja ha anunciado el inicio de la venta de pliegos para la concesión de unidades independientes en el festival Chaya 2026, que se llevará a cabo en los sectores Rancho y Platea. A partir del 19 de enero, los interesados podrán adquirir los pliegos en el Paseo Cultural Pedro Ignacio de Castro Barros, en un horario de 9 a 12 horas.

La venta se extenderá hasta el 23 de enero a las 12 horas, y quienes compren los pliegos podrán realizar consultas hasta la misma fecha, ya sea de forma presencial o por correo electrónico. Las ofertas se recibirán hasta el 26 de enero, con plazos específicos para cada sector: el sector Rancho cerrará a las 9.30 horas, mientras que el sector Platea lo hará a las 13.30 horas.

La adjudicación se basará en la oferta de canon más alta que cumpla con la documentación requerida. Además, se permitirá el ingreso al público con conservadoras en el sector Rancho, según lo estipulado en los pliegos.