La Chaya 2026 contará con la participación de más de 30 empresas en un evento histórico

La Fiesta Nacional de la Chaya se prepara para recibir a un gran número de turistas y visitantes, gracias a la colaboración de diversas empresas que han decidido participar como proveedores y sponsors. Entre los destacados se encuentran La Riojana Cooperativa, Coca Cola, Fernet Branca y Grupo Panella, entre otros, quienes contribuirán a la oferta gastronómica del evento.

Este evento emblemático no solo celebra la cultura riojana, sino que también tiene un impacto significativo en la economía local al generar empleo y dinamizar diferentes sectores. La Comisión Organizadora ha trabajado en conjunto con organizaciones del ámbito turístico y cultural, como Feghra y Utghra, para asegurar el éxito de la fiesta.

Se espera que la participación de la comunidad y la afluencia de turistas sean notables, lo que reafirma la importancia de la Chaya como un fenómeno cultural y social. La combinación de esfuerzos entre el sector privado y el Gobierno provincial es clave para el desarrollo de este evento que promete ser un punto de encuentro para disfrutar de la gastronomía, la música y las tradiciones locales.