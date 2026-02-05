Jueves, 5 de Febrero 2026
La Chaya 2026 contará con la participación de más de 30 empresas en un evento histórico
La Chaya 2026 contará con la participación de más de 30 empresas en un evento histórico

La Fiesta Nacional de la Chaya contará con la participación de numerosas empresas locales y regionales, impulsando la economía y generando empleo en la región. Se espera una gran afluencia de turistas y un impacto positivo en la comunidad.

La Fiesta Nacional de la Chaya se prepara para recibir a un gran número de turistas y visitantes, gracias a la colaboración de diversas empresas que han decidido participar como proveedores y sponsors. Entre los destacados se encuentran La Riojana Cooperativa, Coca Cola, Fernet Branca y Grupo Panella, entre otros, quienes contribuirán a la oferta gastronómica del evento.

Este evento emblemático no solo celebra la cultura riojana, sino que también tiene un impacto significativo en la economía local al generar empleo y dinamizar diferentes sectores. La Comisión Organizadora ha trabajado en conjunto con organizaciones del ámbito turístico y cultural, como Feghra y Utghra, para asegurar el éxito de la fiesta.

Se espera que la participación de la comunidad y la afluencia de turistas sean notables, lo que reafirma la importancia de la Chaya como un fenómeno cultural y social. La combinación de esfuerzos entre el sector privado y el Gobierno provincial es clave para el desarrollo de este evento que promete ser un punto de encuentro para disfrutar de la gastronomía, la música y las tradiciones locales.

Etiquetas: la rioja fiesta nacional de la chaya economía local turismo gastronomía cultura riojana
