Sabatini resalta el potencial turístico de Talampaya en su reciente visita

La visita de la reconocida tenista Gabriela Sabatini al Parque Nacional Talampaya resalta el potencial turístico de la provincia. Este encuentro, que se llevó a cabo en un entorno natural declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad, fusionó la naturaleza con el deporte, destacando la belleza del paisaje y la importancia de su conservación.

Organizada por la iniciativa "Soy Turista en La Rioja", la actividad busca promover el turismo responsable y sostenible. La presencia de figuras destacadas como Sabatini no solo atrae a turistas, sino que también fomenta un sentido de identidad y pertenencia en la comunidad hacia su entorno natural.

Además, el evento tiene un impacto positivo en la economía local al generar oportunidades de empleo y promover el comercio. La combinación de deporte y naturaleza se muestra como una estrategia efectiva para diversificar la oferta turística, atrayendo visitantes de diferentes partes del país y del mundo.

La visita de Sabatini subraya la importancia de cuidar el patrimonio natural y cómo el deporte puede ser un aliado en esta causa, contribuyendo al desarrollo sostenible de la región.