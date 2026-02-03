Sabatini resalta el potencial turístico de Talampaya en su reciente visita

Miércoles, 4 de Febrero 2026
Turismo

Gabriela Sabatini visitó el Parque Nacional Talampaya, resaltando su potencial turístico y la importancia de combinar deporte y conciencia ambiental en La Rioja. La actividad busca impulsar el turismo sostenible y la economía local.

La visita de la reconocida tenista Gabriela Sabatini al Parque Nacional Talampaya resalta el potencial turístico de la provincia. Este encuentro, que se llevó a cabo en un entorno natural declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad, fusionó la naturaleza con el deporte, destacando la belleza del paisaje y la importancia de su conservación.

Organizada por la iniciativa "Soy Turista en La Rioja", la actividad busca promover el turismo responsable y sostenible. La presencia de figuras destacadas como Sabatini no solo atrae a turistas, sino que también fomenta un sentido de identidad y pertenencia en la comunidad hacia su entorno natural.

Además, el evento tiene un impacto positivo en la economía local al generar oportunidades de empleo y promover el comercio. La combinación de deporte y naturaleza se muestra como una estrategia efectiva para diversificar la oferta turística, atrayendo visitantes de diferentes partes del país y del mundo.

La visita de Sabatini subraya la importancia de cuidar el patrimonio natural y cómo el deporte puede ser un aliado en esta causa, contribuyendo al desarrollo sostenible de la región.

Etiquetas: la rioja talampaya gabriela sabatini turismo deporte sostenibilidad
