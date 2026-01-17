La playa favorita de los riojanos en verano: un destino imperdible para el descanso

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Durante la temporada de verano 2026, se ha observado un notable aumento en la afluencia de turistas hacia la Costa Atlántica, con Mar del Plata como el destino más elegido. A pesar de no tener acceso directo al mar, miles de familias de La Rioja han optado por este balneario, en línea con una tradición que se mantiene a lo largo de las generaciones.

En los primeros días de enero, la ocupación hotelera en Mar del Plata superó el 75 %, y se espera que estas cifras continúen en ascenso conforme avanza la temporada. Aunque no hay cifras oficiales específicas sobre la cantidad de turistas de La Rioja, se estima que varios miles viajaron hacia la costa, utilizando diferentes modalidades de transporte, como autos particulares y micros.

El ambiente en las playas ha sido característico del verano, con una gran cantidad de visitantes disfrutando de actividades culturales, espectáculos y la oferta gastronómica local. Más del 60 % de los turistas argentinos prefirieron destinos internos, consolidando a la Costa Atlántica como el principal centro turístico del país, que incluye otros balnearios como Villa Gesell y Cariló.