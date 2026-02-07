La Chaya 2026 ofrecerá un auto 0 KM y premios atractivos para los asistentes

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El Festival de la Chaya 2026 se prepara para ofrecer una serie de sorteos con el objetivo de aumentar el atractivo turístico del evento y fomentar la actividad económica local. Estos sorteos contarán con premios como motos y electrodomésticos, gracias a la colaboración del sector privado.

Durante las tres noches del festival, la empresa Yuhmak llevará a cabo sorteos entre los asistentes. Los premios incluyen una moto Corven 110 cc, una heladera Neba de 240 litros, un televisor Smart Noblex de 32 pulgadas y un aire acondicionado TCL Split frío/calor de 2600 watts. El evento culminará el domingo 15 con el sorteo de un automóvil Fiat Mobi cinco puertas 0 kilómetro, proporcionado por el Grupo Jalil.

Para participar, los mayores de 18 años deberán escanear un código QR en los accesos y completar un formulario digital. La organización promete más detalles sobre las bases y condiciones en los próximos días. Esta acción se enmarca en una estrategia público-privada destinada a ampliar la convocatoria del festival, consolidado como uno de los eventos culturales más relevantes de la provincia.