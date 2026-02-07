La Chaya 2026 ofrecerá un auto 0 KM y premios atractivos para los asistentes

El Festival de la Chaya 2026 se prepara para ofrecer una serie de sorteos con el objetivo de aumentar el atractivo turístico del evento y fomentar la actividad económica local. Estos sorteos contarán con premios como motos y electrodomésticos, gracias a la colaboración del sector privado.
Durante las tres noches del festival, la empresa Yuhmak llevará a cabo sorteos entre los asistentes. Los premios incluyen una moto Corven 110 cc, una heladera Neba de 240 litros, un televisor Smart Noblex de 32 pulgadas y un aire acondicionado TCL Split frío/calor de 2600 watts. El evento culminará el domingo 15 con el sorteo de un automóvil Fiat Mobi cinco puertas 0 kilómetro, proporcionado por el Grupo Jalil.
Para participar, los mayores de 18 años deberán escanear un código QR en los accesos y completar un formulario digital. La organización promete más detalles sobre las bases y condiciones en los próximos días. Esta acción se enmarca en una estrategia público-privada destinada a ampliar la convocatoria del festival, consolidado como uno de los eventos culturales más relevantes de la provincia.