Sábado, 7 de Febrero 2026
La Chaya 2026 ofrecerá un auto 0 KM y premios atractivos para los asistentes
Turismo

La Chaya 2026 ofrecerá un auto 0 KM y premios atractivos para los asistentes

El Festival de la Chaya 2026 ofrecerá sorteos de premios atractivos, como una moto y un automóvil, para incentivar la asistencia y potenciar la economía local. El sorteo principal será el 15, generando gran expectativa.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 4 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

El Festival de la Chaya 2026 se prepara para ofrecer una serie de sorteos con el objetivo de aumentar el atractivo turístico del evento y fomentar la actividad económica local. Estos sorteos contarán con premios como motos y electrodomésticos, gracias a la colaboración del sector privado.

Durante las tres noches del festival, la empresa Yuhmak llevará a cabo sorteos entre los asistentes. Los premios incluyen una moto Corven 110 cc, una heladera Neba de 240 litros, un televisor Smart Noblex de 32 pulgadas y un aire acondicionado TCL Split frío/calor de 2600 watts. El evento culminará el domingo 15 con el sorteo de un automóvil Fiat Mobi cinco puertas 0 kilómetro, proporcionado por el Grupo Jalil.

Para participar, los mayores de 18 años deberán escanear un código QR en los accesos y completar un formulario digital. La organización promete más detalles sobre las bases y condiciones en los próximos días. Esta acción se enmarca en una estrategia público-privada destinada a ampliar la convocatoria del festival, consolidado como uno de los eventos culturales más relevantes de la provincia.

Etiquetas: la rioja festival de la chaya sorteos turismo economía local eventos culturales
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

1526 articles →

Artículos relacionados

La Chaya 2026 contará con la participación de más de 30 empresas en un evento histórico

Sabatini resalta el potencial turístico de Talampaya en su reciente visita

Descubriendo un destino oculto en La Rioja: paisajes y aventuras que asombran a los visitantes
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar