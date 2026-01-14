La Rioja se prepara para un enero y febrero lleno de actividades culturales y festivales.

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Durante enero y febrero, La Rioja presenta una variada agenda de festivales que promueven el turismo cultural y celebran la identidad local. Estas festividades incluyen música, gastronomía y tradiciones que dinamizan las economías de las comunidades en cada departamento.

El verano en La Rioja se caracteriza por celebraciones que invitan a disfrutar de propuestas auténticas. Festivales como el Festival del Reencuentro en Olta y el Festival Navideño en Vinchina se llevarán a cabo el 15 de enero, mientras que el Chayero Sanagasteño en Sanagasta se desarrollará entre el 16 y el 18 de enero. El Festival de la Artesana Telera en Chamical y la Fiesta Regional del Cordero en Villa Castelli también están programados para el 16 y 17 de enero, respectivamente.

En febrero, la celebración más esperada es la Fiesta Nacional de la Chaya en La Rioja Capital, que tendrá lugar del 13 al 15. Otros festivales, como el Festival del Peón Viñador en Villa Unión y el Carnaval de la Plaza en Los Molinos, se realizarán el 7 de febrero. La agenda culminará con el Topamiento del Cura Diablo en Famatina el 21 de febrero.

Para más detalles sobre los eventos, se puede consultar la página oficial de turismo de la provincia.