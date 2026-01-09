La Rioja sorprende al país: nominada a los Premios Winexplorers 2026

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La Rioja logró un hito sin precedentes en el mundo vitivinícola: la provincia obtuvo una nominación a los Premios Winexplorers 2026 por la creación y desarrollo de la Ruta del Vino del Valle de Famatina. La ceremonia de premiación tendrá lugar el 29 de abril en Buenos Aires.

¿Qué son los Premios Winexplorers?

Los Premios Winexplorers se posicionan como el reconocimiento más importante al vino argentino. Este evento único celebra la excelencia, la innovación, la sostenibilidad y el liderazgo, destacando a quienes impulsan el futuro del vino argentino a nivel global. Su propósito central es visibilizar el talento y la calidad que posicionan a Argentina como referente mundial en la industria vitivinícola.

En su segunda edición 2026, el certamen reúne más de 250 nominados provenientes de 120 bodegas y emprendimientos de 12 provincias argentinas. Los candidatos compiten en 38 categorías y son evaluados por un prestigioso jurado compuesto por 37 especialistas del sector. Además, el público puede participar votando online por la Bodega del Año a través del Premio del Público. La gala será transmitida en vivo por el canal de streaming oficial de Winexplorers.

La Rioja en la élite del vino nacional

La nominación riojana reconoce los avances logrados en materia de enoturismo, la revalorización del legado vitivinícola provincial y el aporte a la diversidad del panorama vinícola nacional. Los organizadores destacaron al Valle de Famatina como un destino emergente que representa la identidad riojana y gana cada vez más protagonismo en el circuito enológico del país.

El reconocimiento al esfuerzo conjunto

El ministro de Producción y Ambiente, Ernesto Pérez, celebró la noticia y remarcó la importancia del galardón. "Estamos hablando de uno de los premios de mayor prestigio en la vitivinicultura argentina. La nominación llega gracias a la Ruta del Vino que pusimos en marcha el año pasado, y este es solo el comienzo", afirmó el funcionario.

Pérez también anticipó que durante este año se sumarán nuevas iniciativas para potenciar el sector, incluyendo el lanzamiento de los vinos de altura como parte de la estrategia de promoción provincial.

La nominación pone el foco sobre el trabajo de las bodegas asentadas en el Valle de Famatina. Establecimientos como Chañarmuyo, Catena Zapata, La Puerta y La Riojana son parte fundamental de este reconocimiento, junto con todos los actores que conforman la cadena enoturística local.

El ministro subrayó que el logro es fruto de un trabajo articulado entre la Secretaría de Turismo, el Ministerio de Producción y Ambiente y los operadores privados del sector.

"Este reconocimiento valida el camino que venimos transitando como provincia", concluyó Pérez.