Los festivales de enero y febrero en La Rioja prometen diversión y cultura para todos

La agenda de fiestas populares en La Rioja incluye eventos destacados como el Chayero Sanagasteño y la Fiesta Nacional de la Chaya, atrayendo a turistas y locales durante enero y febrero. ¡Descubre todas las fechas y no te pierdas la celebración!

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La provincia de La Rioja ha revelado el cronograma oficial de las fiestas populares para la temporada de verano, que promete una intensa actividad cultural y atraer a numerosos turistas. La agenda incluye eventos destacados desde el Chayero Sanagasteño hasta la Fiesta Nacional de la Chaya, ofreciendo una variedad de festivales que resaltan la identidad local.

Durante enero, se llevarán a cabo múltiples celebraciones, incluyendo el Festival del Reencuentro en Olta y el Festival Navideño en Vinchina el 15 de enero. El Chayero Sanagasteño, uno de los eventos más esperados, se realizará del 16 al 18 de enero en Sanagasta. Otros eventos destacados son la Fiesta Regional del Cordero en Villa Castelli el 17 de enero y la Fiesta Provincial del Turismo en San Blas de los Sauces el 18 de enero.

Febrero inicia con un "súper sábado" el 7, donde se celebrarán cinco festivales simultáneos en distintos puntos de la provincia, incluyendo el Carnaval de la Plaza en Los Molinos y el Festival Nacional del Torrontés Riojano en Nonogasta. La Fiesta Nacional de la Chaya será el evento central del mes, programado para el 13, 14 y 15 de febrero en la Ciudad de La Rioja.