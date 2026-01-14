Miércoles, 14 de Enero 2026
Olta celebra su 21° Festival del Reencuentro con grandes expectativas y actividades culturales
Olta celebra su 21° Festival del Reencuentro con grandes expectativas y actividades culturales

El 15 de enero, Olta será sede de la 21° edición del Festival del Reencuentro, que espera atraer a una gran cantidad de turistas y generar un fuerte impacto económico en la región. El cambio de ubicación a una cancha de fútbol busca acomodar a más visitantes, tras el desborde en ediciones anteriores.

El 15 de enero, la ciudad de Olta será sede de la 21° edición del Festival del Reencuentro, que se llevará a cabo en el club Joaquín Víctor González. Este evento es considerado por el intendente, Juan Urbano, como la celebración más significativa después del aniversario local, ya que permite a los olteños reunirse con familiares y amigos que regresan para las festividades.

Urbano destacó que el festival coincide con un aumento notable en el turismo, siendo un momento clave para el movimiento económico en la región. Para esta edición, se ha decidido trasladar el evento a una cancha de fútbol debido a la gran demanda de espacio, ya que en años anteriores quedó gente afuera por la capacidad limitada del Complejo el Estanque.

La organización del festival también es posible gracias al apoyo del Consejo Federal de Inversiones, dado que los costos han aumentado considerablemente en los últimos años, complicando la realización del evento. El intendente subrayó la importancia de esta fiesta para el sector turístico, que incluye hospedajes y comercios locales, que se muestran colmados durante la celebración.

