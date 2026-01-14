Olta celebra su 21° Festival del Reencuentro con grandes expectativas y actividades culturales

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El 15 de enero, la ciudad de Olta será sede de la 21° edición del Festival del Reencuentro, que se llevará a cabo en el club Joaquín Víctor González. Este evento es considerado por el intendente, Juan Urbano, como la celebración más significativa después del aniversario local, ya que permite a los olteños reunirse con familiares y amigos que regresan para las festividades.

Urbano destacó que el festival coincide con un aumento notable en el turismo, siendo un momento clave para el movimiento económico en la región. Para esta edición, se ha decidido trasladar el evento a una cancha de fútbol debido a la gran demanda de espacio, ya que en años anteriores quedó gente afuera por la capacidad limitada del Complejo el Estanque.

La organización del festival también es posible gracias al apoyo del Consejo Federal de Inversiones, dado que los costos han aumentado considerablemente en los últimos años, complicando la realización del evento. El intendente subrayó la importancia de esta fiesta para el sector turístico, que incluye hospedajes y comercios locales, que se muestran colmados durante la celebración.