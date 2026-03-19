Jueves, 19 de Marzo 2026
Semana Santa en La Rioja: un atractivo turístico entre la fe y la aventura natural
Turismo

Semana Santa en La Rioja: un atractivo turístico entre la fe y la aventura natural

La Rioja se prepara para Semana Santa con un atractivo circuito de fe, naturaleza y gastronomía, consolidándose como un destino ideal para el turismo religioso y aventura.

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La provincia de La Rioja se alista para recibir un gran número de turistas durante la Semana Santa, destacándose como un destino atractivo en el país. La oferta incluye turismo religioso, aventura, naturaleza y gastronomía, buscando atraer visitantes de diversas partes de Argentina.

Entre los principales atractivos se encuentra el circuito de fe, que ofrecerá celebraciones litúrgicas y actividades culturales, invitando a fieles y curiosos a participar en las tradiciones religiosas locales. Además, los paisajes naturales, como el Parque Nacional Talampaya, brindan oportunidades para el trekking y el turismo rural.

En el ámbito gastronómico, se impulsa la Ruta del Vino, donde se destaca el Torrontés riojano. Las bodegas abrirán para degustaciones y visitas guiadas, enriqueciendo la experiencia turística. La combinación de estos elementos busca no solo atraer turistas, sino también fomentar el movimiento económico en la región.

Con esta propuesta integral, La Rioja se posiciona como una opción ideal para quienes desean disfrutar de una Semana Santa única, fusionando espiritualidad, naturaleza y la rica cultura local.

Etiquetas: la rioja turismo semana santa parque nacional talampaya ruta del vino experiencias gastronómicas
TL;DR

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