Martes, 10 de Marzo 2026
Alerta Amarilla en La Rioja: lluvias y vientos intensos amenazan la noche del lunes
Clima

Alerta Amarilla en La Rioja: lluvias y vientos intensos amenazan la noche del lunes

El Comité de Emergencia de La Rioja ha emitido una Alerta Amarilla por lluvias y vientos fuertes, especialmente en la cordillera, vigente desde la noche del 9 hasta la madrugada del 10. Se esperan ráfagas que superen los 55 km/h en Vinchina y Gral. Lamadrid. Las autoridades instan a la población a tomar precauciones y evitar actividades al aire libre, mientras se coordinan acciones para garantizar la seguridad.

El Comité de Emergencia (COE) La Rioja lanzó una Alerta Amarilla debido a la previsión de lluvias y vientos fuertes en toda la provincia, que regirá desde la noche del lunes 9 hasta la madrugada del martes 10 de febrero. Las ráfagas en ciertos departamentos podrían superar los 55 km/h, lo que plantea un riesgo considerable, especialmente en las áreas montañosas.

Se espera que las lluvias sean aisladas, pero las autoridades advierten sobre la necesidad de tomar precauciones. El COE ha instado a los ciudadanos a evitar actividades al aire libre y a mantenerse informados sobre las recomendaciones oficiales. En este sentido, se convocó a los intendentes de los departamentos afectados para coordinar un plan de acción que priorice la seguridad de la población.

La situación climática en La Rioja, que presenta una geografía diversa, ha exigido en ocasiones anteriores respuestas rápidas de los servicios de emergencia. Las autoridades continuarán monitoreando las condiciones y se espera que se tomen medidas adicionales si es necesario, garantizando así la protección de la comunidad ante posibles eventualidades.

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

