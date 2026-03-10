Alerta Amarilla en La Rioja: lluvias y vientos intensos amenazan la noche del lunes

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El Comité de Emergencia (COE) La Rioja lanzó una Alerta Amarilla debido a la previsión de lluvias y vientos fuertes en toda la provincia, que regirá desde la noche del lunes 9 hasta la madrugada del martes 10 de febrero. Las ráfagas en ciertos departamentos podrían superar los 55 km/h, lo que plantea un riesgo considerable, especialmente en las áreas montañosas.

Se espera que las lluvias sean aisladas, pero las autoridades advierten sobre la necesidad de tomar precauciones. El COE ha instado a los ciudadanos a evitar actividades al aire libre y a mantenerse informados sobre las recomendaciones oficiales. En este sentido, se convocó a los intendentes de los departamentos afectados para coordinar un plan de acción que priorice la seguridad de la población.

La situación climática en La Rioja, que presenta una geografía diversa, ha exigido en ocasiones anteriores respuestas rápidas de los servicios de emergencia. Las autoridades continuarán monitoreando las condiciones y se espera que se tomen medidas adicionales si es necesario, garantizando así la protección de la comunidad ante posibles eventualidades.