Alerta por tormentas: La Rioja enfrenta lluvias y vientos intensos esta semana

El Gobierno provincial emitió una alerta preventiva por lluvias que afectarán a todo el territorio de La Rioja durante el fin de semana. Se anticipan precipitaciones aisladas, y se aconseja a la población tomar precauciones ante posibles cambios climáticos que podrían incluir vientos fuertes en los departamentos de Vinchina y General Lamadrid, donde las ráfagas podrían superar los 55 km/h.

Las autoridades meteorológicas advierten sobre el riesgo de anegamientos en zonas bajas, lo que podría ocasionar complicaciones en el tránsito. Por ello, se insta a circular con precaución y evitar actividades al aire libre. Además, se recomienda verificar las condiciones de los caminos y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

En caso de que las lluvias sean más intensas de lo previsto, se realizarán evaluaciones de los posibles daños. Los equipos de emergencia están preparados para responder ante cualquier eventualidad, reflejando la importancia de contar con sistemas de alerta temprana que permitan a las comunidades estar preparadas para fenómenos climáticos.