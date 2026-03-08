Lunes, 9 de Marzo 2026
Inundaciones en Uspallata obligan a posponer la Fiesta Nacional de la Vendimia en Mendoza
Clima

Inundaciones en Uspallata obligan a posponer la Fiesta Nacional de la Vendimia en Mendoza

Un temporal de lluvia y viento en Mendoza causó más de 60 incidentes graves, inundaciones y aludes, dejando a 30 personas aisladas y obligando a reprogramar la Fiesta Nacional de la Vendimia. Las autoridades trabajan en el rescate y la restauración de servicios.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 55 min 2 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Un intenso temporal de lluvia y viento ha dejado más de 60 incidentes graves en Mendoza, obligando a reprogramar el Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia. Las precipitaciones han provocado inundaciones y aludes, afectando especialmente a las áreas de Uspallata y Luján de Cuyo, donde el tránsito en la Ruta Nacional 7 se interrumpió debido a dos aludes significativos.

Alrededor de 30 personas quedaron aisladas en los complejos turísticos Pueblo del Río y Tierra Calma, lo que llevó a un operativo de rescate por parte de Vialidad y el personal de Seguridad. En la ciudad, el departamento de Godoy Cruz fue el más afectado, reportando 14 viviendas inundadas y otros daños como la caída de árboles y desbordes de canales.

El nuevo cronograma de la fiesta establece que el evento principal y la elección de la Reina Nacional se llevarán a cabo el domingo 8 de marzo a las 21:00, seguido de un recital de Luciano Pereyra. La repetición del espectáculo se ha programado para el miércoles 11 de marzo, mientras las actividades de lunes y martes se mantienen sin cambios.

Los equipos de emergencia continúan trabajando para restablecer servicios y ayudar a las familias afectadas por las inundaciones.

Etiquetas: mendoza inundaciones temporal gobierno provincial fiesta nacional de la vendimia rescate
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

2139 articles →

Artículos relacionados

La Rioja y alrededores en alerta: se esperan tormentas y fuertes vientos hoy

Fenómenos climáticos extremos alertan a La Rioja y localidades vecinas esta semana

Alerta amarilla en La Rioja: tormentas amenazan la seguridad local
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar