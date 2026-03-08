Inundaciones en Uspallata obligan a posponer la Fiesta Nacional de la Vendimia en Mendoza

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Un intenso temporal de lluvia y viento ha dejado más de 60 incidentes graves en Mendoza, obligando a reprogramar el Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia. Las precipitaciones han provocado inundaciones y aludes, afectando especialmente a las áreas de Uspallata y Luján de Cuyo, donde el tránsito en la Ruta Nacional 7 se interrumpió debido a dos aludes significativos.

Alrededor de 30 personas quedaron aisladas en los complejos turísticos Pueblo del Río y Tierra Calma, lo que llevó a un operativo de rescate por parte de Vialidad y el personal de Seguridad. En la ciudad, el departamento de Godoy Cruz fue el más afectado, reportando 14 viviendas inundadas y otros daños como la caída de árboles y desbordes de canales.

El nuevo cronograma de la fiesta establece que el evento principal y la elección de la Reina Nacional se llevarán a cabo el domingo 8 de marzo a las 21:00, seguido de un recital de Luciano Pereyra. La repetición del espectáculo se ha programado para el miércoles 11 de marzo, mientras las actividades de lunes y martes se mantienen sin cambios.

Los equipos de emergencia continúan trabajando para restablecer servicios y ayudar a las familias afectadas por las inundaciones.