Tormentas severas y granizo amenazan a La Rioja: precauciones necesarias esta semana

La provincia de La Rioja se prepara para un periodo de inestabilidad climática, con pronósticos de posibles lluvias y tormentas en los próximos días. Según el especialista Sergio Morán, se anticipa la caída de granizo y fuertes vientos, especialmente para este martes y miércoles.

Las temperaturas oscilarán entre los 26° y 33° hacia el fin de semana. Durante la mitad de la semana, las tormentas podrían ser "localmente fuertes", con la posibilidad de granizo y viento, manteniendo un ambiente fresco con máximas de entre 26° y 28°.

A medida que avance la semana, se espera que la intensidad de las tormentas disminuya, aunque el cielo permanecerá inestable. Para el jueves y viernes, hay probabilidad de lloviznas aisladas y un leve ascenso térmico. El fin de semana, el sur de la provincia podría experimentar tiempo inestable y algunas tormentas, mientras que en el resto del territorio se anticipa nubosidad parcial y un aumento en las temperaturas.

Las autoridades han instado a la población a seguir los comunicados oficiales, ya que el pronóstico se actualizará de acuerdo a los cambios en las condiciones meteorológicas, lo que es esencial para la seguridad de todos.