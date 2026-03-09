Alerta meteorológica: tormentas y vientos fuertes amenazan a La Rioja esta semana

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El Sistema Integrado de Alerta Temprana (SIAT) ha emitido un aviso de alerta amarilla y naranja debido a la presencia de lluvias, tormentas y vientos en varios departamentos de La Rioja. Se encuentran bajo alerta amarilla por tormenta y viento los departamentos de Vinchina, General Lamadrid, Famatina, Chilecito, San Blas de los Sauces, Independencia, Chamical, General Belgrano, General Ocampo y General Ángel Vicente Peñaloza.

Por otro lado, los departamentos de General Juan Facundo Quiroga, Rosario Vera Peñaloza y General San Martín están bajo alerta naranja. Además, se ha emitido una alerta amarilla por lluvias y viento para Arauco, Castro Barros, Sanagasta y la Capital.

Las autoridades recomiendan a los vecinos estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones para garantizar su seguridad. Aunque estas alertas son comunes en la época de lluvias, es fundamental estar preparados ante fenómenos climáticos adversos que pueden surgir de manera inesperada.