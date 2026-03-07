Fenómenos climáticos extremos alertan a La Rioja y localidades vecinas esta semana

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Se ha emitido un alerta amarilla y naranja por lluvias, tormentas y vientos intensos en varios departamentos de La Rioja. Los departamentos como Vinchina, Famatina y Chilecito se encuentran bajo alerta amarilla, mientras que General Juan Facundo Quiroga, Rosario Vera Peñaloza y General San Martín están en alerta naranja por fenómenos meteorológicos más severos.

El Sistema Integrado de Alerta Temprana advirtió sobre la posibilidad de precipitaciones y ráfagas fuertes en las próximas horas, lo que genera preocupación en la comunidad. Se aconseja a los ciudadanos mantenerse informados y tomar precauciones, como evitar circular por zonas inundables y asegurar objetos que puedan volar.

Las autoridades locales y el Gobierno provincial han comenzado a coordinar esfuerzos para enfrentar las tormentas, programando reuniones con intendentes de los departamentos afectados. La situación es crítica para el sector agrícola, que depende del clima, especialmente en las industrias vitivinícola y olivicultora.

Es esencial que la población cumpla con las recomendaciones oficiales y colabore para mitigar los efectos del fenómeno meteorológico, recordando las lecciones de eventos climáticos pasados que causaron daños significativos en la región.