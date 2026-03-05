Alerta amarilla en La Rioja: tormentas amenazan la seguridad local

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El Sistema Provincial de Emergencias La Rioja ha emitido un alerta amarilla por la posible llegada de tormentas fuertes y vientos intensos que podrían afectar a toda la provincia. Se espera que las tormentas sean más severas en las zonas de sierras y montañas, donde se ha declarado un alerta naranja en varios departamentos.

Los departamentos que están bajo el alerta naranja incluyen a Arauco, Castro Barros, Sanagasta, Capital, Chamical, General Belgrano y General Ocampo. Las autoridades advierten sobre la posibilidad de lluvias intensas, granizo y actividad eléctrica, además de vientos con ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

Este alerta tiene vigencia durante toda la jornada del jueves y se extenderá hasta la madrugada del viernes. Se recomienda a la población mantenerse informada sobre las actualizaciones del clima y tomar precauciones, especialmente en áreas rurales y montañosas, donde los efectos podrían ser más severos.

El Gobierno provincial ha instado a los intendentes a implementar planes de contingencia para mitigar los efectos de las tormentas. La colaboración entre el gobierno y la comunidad es fundamental para enfrentar los desafíos que presentan estas condiciones climáticas extremas.