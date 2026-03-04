Tormentas y vientos intensos amenazan a La Rioja: precauciones necesarias este miércoles

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La provincia de La Rioja se encuentra bajo alerta amarilla debido a la posibilidad de tormentas aisladas, algunas de ellas podrían ser severas. Las localidades afectadas incluyen Arauco, Capital, Castro Barros y Sanagasta, donde se espera granizo, intensa actividad eléctrica y fuertes ráfagas de viento que podrían alcanzar los 90 km/h.

Según el último informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se anticipan precipitaciones acumuladas entre 20 y 40 milímetros, que podrían ser superadas en algunas áreas. Se recomienda a la población seguir de cerca el pronóstico y los comunicados oficiales para tomar precauciones adecuadas.

Como medidas de seguridad, se aconseja no sacar la basura, evitar actividades al aire libre y mantenerse alejado de zonas propensas a inundaciones. Se prevé inestabilidad durante la jornada, con probabilidad de tormentas intermitentes que podrían intensificarse hacia la tarde o noche.

Es fundamental mantenerse informado a través del sitio oficial del SMN, ya que las condiciones climáticas pueden actualizarse a lo largo del día.