Miércoles, 4 de Marzo 2026
Tormentas y vientos intensos amenazan a La Rioja: precauciones necesarias este miércoles
Clima

Tormentas y vientos intensos amenazan a La Rioja: precauciones necesarias este miércoles

La Rioja se encuentra bajo alerta amarilla por tormentas aisladas que podrían ser severas, con vientos de hasta 90 km/h y precipitaciones de 20 a 40 mm. Se aconseja precaución ante posibles inconvenientes en actividades diarias.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 7 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

La provincia de La Rioja se encuentra bajo alerta amarilla debido a la posibilidad de tormentas aisladas, algunas de ellas podrían ser severas. Las localidades afectadas incluyen Arauco, Capital, Castro Barros y Sanagasta, donde se espera granizo, intensa actividad eléctrica y fuertes ráfagas de viento que podrían alcanzar los 90 km/h.

Según el último informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se anticipan precipitaciones acumuladas entre 20 y 40 milímetros, que podrían ser superadas en algunas áreas. Se recomienda a la población seguir de cerca el pronóstico y los comunicados oficiales para tomar precauciones adecuadas.

Como medidas de seguridad, se aconseja no sacar la basura, evitar actividades al aire libre y mantenerse alejado de zonas propensas a inundaciones. Se prevé inestabilidad durante la jornada, con probabilidad de tormentas intermitentes que podrían intensificarse hacia la tarde o noche.

Es fundamental mantenerse informado a través del sitio oficial del SMN, ya que las condiciones climáticas pueden actualizarse a lo largo del día.

Etiquetas: la rioja alerta amarilla tormentas servicio meteorológico nacional clima sanagasta
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

2049 articles →

Artículos relacionados

Condiciones climáticas adversas: se prevén tormentas y fuertes vientos en el sur de La Rioja

Vientos intensos y tormentas amenazan la seguridad en La Rioja este lunes

Campanas sufre daños agrícolas severos tras granizada de más de 20 cm de hielo
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar