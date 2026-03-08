La Rioja y alrededores en alerta: se esperan tormentas y fuertes vientos hoy

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La alerta amarilla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte sobre posibles tormentas en La Rioja, afectando principalmente a los departamentos Chamical, General Belgrano y General Ocampo. Estas condiciones climáticas podrían traer consigo vientos fuertes, granizo y abundante precipitación en cortos períodos, con ráfagas que superen los 60 kilómetros por hora.

Se prevé que las precipitaciones acumuladas oscilen entre 30 y 50 milímetros, aunque en algunos sectores podrían ser superiores. Estas tormentas no solo impactarán en La Rioja, sino también en otras provincias del centro y norte del país, como Córdoba y Santa Fe, debido a un sistema de aire húmedo que está favoreciendo la formación de inestabilidad en el clima.

Ante esta situación, el SMN recomienda a la población tomar precauciones, como evitar actividades al aire libre durante las tormentas y asegurar objetos que puedan volar. Además, se aconseja informarse a través de los canales oficiales sobre el pronóstico del tiempo.