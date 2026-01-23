Alerta meteorológica: lluvias intensas amenazan a 15 departamentos de La Rioja

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El Sistema Integrado de Alerta Temprana ha emitido una alerta vigente hasta el viernes 22 de enero por lluvias y tormentas en varios departamentos de La Rioja. Se prevén fenómenos meteorológicos como tormentas de variada intensidad, con la posibilidad de que algunas sean localmente fuertes, acompañadas de caída de granizo y actividad eléctrica intensa.

Los departamentos que se encuentran bajo alerta incluyen Vinchina, Gral. Lamadrid, Gral. Felipe Varela, Famatina, Chilecito, San Blas de los Sauces, Independencia y Gral. Ángel Vicente Peñaloza. Se anticipa que las precipitaciones acumuladas podrían alcanzar entre 20 y 40 mm, lo que representa un riesgo considerable para la población y las actividades locales.

También se ha señalado que en departamentos como Chamical, Gral. Belgrano, Gral. Juan Facundo Quiroga, Gral. Ocampo, Rosario Vera Peñaloza y Gral. San Martín existe la posibilidad de lluvias, aunque menos severas. Se recomienda a los habitantes que sigan de cerca las actualizaciones y recomendaciones de las autoridades locales, especialmente en lo que respecta al transporte y la agricultura.

La preparación ante estos eventos climáticos es crucial, dado que la población de La Rioja ha lidiado con fenómenos severos anteriormente. Las autoridades destacan la importancia de la colaboración entre ciudadanos y organismos para asegurar la seguridad de todos frente a estas eventualidades.