Alerta naranja por tormentas: se prevén severas condiciones climáticas en La Rioja y otras provincias
La Rioja se encuentra bajo alerta amarilla y naranja por tormentas intensas, con precipitaciones que podrían alcanzar entre 80 y 120 mm, elevando el riesgo de anegamientos. Se recomienda evitar actividades al aire libre y asegurar objetos.

Gran parte de Argentina se encuentra bajo alerta meteorológica este domingo, con la posibilidad de tormentas intensas. La alerta amarilla afecta a provincias como La Rioja, Catamarca, Córdoba, entre otras, donde se prevén lluvias intensas, actividad eléctrica frecuente y riesgo de granizo.

Particularmente en La Rioja, se anticipan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con ráfagas que podrían superar los 70 km/h y acumulados de precipitación entre 40 y 70 mm. En cambio, la alerta naranja, que incluye a La Rioja y otras provincias, advierte sobre tormentas severas, ráfagas de viento superiores a 90 km/h y acumulaciones que podrían oscilar entre 80 y 120 mm.

Ante este contexto, el Servicio Meteorológico Nacional recomienda evitar actividades al aire libre durante las tormentas y tomar precauciones en zonas propensas a anegamientos.

