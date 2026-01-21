Clima en Villa Unión: pronóstico de tiempo para este miércoles 21 de enero.

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El pronóstico del tiempo para Villa Unión el miércoles 21 de enero de 2026 indica una temperatura máxima de 33°C y mínima de 18°C. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se prevén vientos de 6 km/h y una humedad promedio del 75%.

En las primeras horas del día no se anticipan precipitaciones, aunque la humedad se mantendrá en un 75%. Para la media mañana, se espera que la humedad baje al 68%, con vientos leves del sureste. Por la tarde, no se prevén lluvias y se esperan vientos moderados de 21 km/h del sur, que disminuirán a 20 km/h durante la noche.

El SMN es el organismo encargado de ofrecer información meteorológica en Argentina, emitiendo alertas para fenómenos peligrosos y proporcionando datos útiles para diversas actividades. Estas alertas pueden ser emitidas con anticipación y están destinadas a facilitar la toma de decisiones ante condiciones meteorológicas adversas.