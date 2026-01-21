Miércoles, 21 de Enero 2026
Clima en Villa Unión: pronóstico de tiempo para este miércoles 21 de enero.
Clima en Villa Unión: pronóstico de tiempo para este miércoles 21 de enero.

La temperatura en Villa Unión alcanzará los 33°C este miércoles, con una mínima de 18°C. Se prevén vientos de hasta 21 km/h y una humedad del 75%. Sin lluvias durante el día.

El pronóstico del tiempo para Villa Unión el miércoles 21 de enero de 2026 indica una temperatura máxima de 33°C y mínima de 18°C. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se prevén vientos de 6 km/h y una humedad promedio del 75%.

En las primeras horas del día no se anticipan precipitaciones, aunque la humedad se mantendrá en un 75%. Para la media mañana, se espera que la humedad baje al 68%, con vientos leves del sureste. Por la tarde, no se prevén lluvias y se esperan vientos moderados de 21 km/h del sur, que disminuirán a 20 km/h durante la noche.

El SMN es el organismo encargado de ofrecer información meteorológica en Argentina, emitiendo alertas para fenómenos peligrosos y proporcionando datos útiles para diversas actividades. Estas alertas pueden ser emitidas con anticipación y están destinadas a facilitar la toma de decisiones ante condiciones meteorológicas adversas.

TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

