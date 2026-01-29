Clima en Villa Unión: pronóstico del tiempo para este jueves 29 de enero

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El pronóstico del tiempo para Villa Unión este jueves 29 de enero estima temperaturas que oscilarán entre los 19°C y 33°C. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se anticipan vientos de 8 km/h y una humedad del 65%.

Durante la mañana, no se prevén precipitaciones, con humedad del 65% y vientos leves del sur. Para la media mañana, la humedad descenderá al 60%, manteniéndose sin lluvias y con vientos de 5 km/h del sureste.

En la tarde y noche, el SMN indica que continuarán las condiciones secas, con vientos de 19 km/h del sur y 20 km/h del sureste respectivamente. No se esperan lluvias durante estas horas.

El SMN es el organismo encargado de emitir pronósticos y alertas meteorológicas en Argentina, ayudando a la población a tomar decisiones informadas frente a fenómenos climáticos adversos.