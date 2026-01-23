Clima en Villa Unión: pronóstico detallado para el viernes 23 de enero

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El pronóstico del tiempo para Villa Unión este viernes 23 de enero indica temperaturas que oscilarán entre un máximo de 33°C y un mínimo de 20°C. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se prevén vientos de hasta 9 km/h y una humedad promedio del 66%.

Durante la mañana, se anticipan lluvias leves con una acumulación de 1 mm, manteniéndose la humedad en 66% y vientos del suroeste. A medida que avance la mañana, se espera que las lluvias cesen, con la humedad disminuyendo al 63% y vientos de 7 km/h del noroeste.

Para la tarde, el pronóstico indica que no habrá precipitaciones, aunque se pronostican vientos del sur de 19 km/h. Sin embargo, por la noche, las lluvias ligeras podrían regresar, con una expectativa de 1 mm de agua caída y vientos de 18 km/h del sur.