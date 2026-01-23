Viernes, 23 de Enero 2026
Clima en Villa Unión: pronóstico detallado para el viernes 23 de enero
Clima

El pronóstico del tiempo para Villa Unión este 23 de enero anticipa una temperatura máxima de 33°C y lluvias leves de 1 mm. La humedad promedio será del 66% y se esperan vientos de hasta 19 km/h.

Redacción Equipo Editorial
Hace 18 h 1 min de lectura
¿Te sirvió?

El pronóstico del tiempo para Villa Unión este viernes 23 de enero indica temperaturas que oscilarán entre un máximo de 33°C y un mínimo de 20°C. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se prevén vientos de hasta 9 km/h y una humedad promedio del 66%.

Durante la mañana, se anticipan lluvias leves con una acumulación de 1 mm, manteniéndose la humedad en 66% y vientos del suroeste. A medida que avance la mañana, se espera que las lluvias cesen, con la humedad disminuyendo al 63% y vientos de 7 km/h del noroeste.

Para la tarde, el pronóstico indica que no habrá precipitaciones, aunque se pronostican vientos del sur de 19 km/h. Sin embargo, por la noche, las lluvias ligeras podrían regresar, con una expectativa de 1 mm de agua caída y vientos de 18 km/h del sur.

TL;DR

