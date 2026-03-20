Condiciones climáticas adversas: alerta amarilla por niebla y lluvias en La Rioja

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El Sistema Provincial de Emergencias La Rioja ha emitido una alerta amarilla debido a la posibilidad de lluvias aisladas, vientos y niebla en varios departamentos. Esta advertencia es especialmente relevante para los departamentos de Capital, Independencia, General Ángel Vicente Peñaloza, Chamical y Juan Facundo Quiroga, donde se anticipa que la niebla reducirá la visibilidad en las vías públicas.

La alerta por niebla rige desde las 19:00 de este jueves y continuará durante el resto de la jornada, lo que podría complicar el tránsito en la zona. Las autoridades han instado a la población a extremar las precauciones, especialmente en rutas y caminos rurales. Además, se ha emitido una alerta por lluvias para los departamentos de Famatina y San Blas de los Sauces, mientras que los vientos afectarán otros sectores de la provincia.

La comunidad debe mantenerse informada sobre las condiciones climáticas y cualquier actualización del Sistema Provincial de Emergencias para garantizar la seguridad de todos. Se espera que los organismos de seguridad estén preparados para actuar ante cualquier eventualidad que surja por estas condiciones adversas.