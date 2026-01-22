Viernes, 23 de Enero 2026
Condiciones climáticas en Villa Unión: lo que se espera para este jueves 22 de enero
Clima

Condiciones climáticas en Villa Unión: lo que se espera para este jueves 22 de enero

La temperatura en Villa Unión será de 33°C como máxima y 20°C mínima el 22 de enero, con vientos de hasta 22 km/h y humedad del 62%. Sin lluvias pronosticadas.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 día 1 min de lectura
El pronóstico del tiempo para Villa Unión este jueves 22 de enero indica que se alcanzará una temperatura máxima de 33°C y mínima de 20°C. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se anticipan vientos de 11 km/h y una humedad promedio del 62%.

Durante la mañana, no se prevén lluvias, con humedad en un 62% y vientos leves del suroeste. Para media mañana, la humedad disminuirá al 57%, manteniéndose sin precipitaciones y con vientos de 7 km/h del noroeste.

En cuanto a la tarde y la noche, el SMN señala que no se pronostican lluvias, y se esperan vientos moderados de 20 km/h del sur en la tarde y 22 km/h del sur en la noche. Este organismo juega un papel crucial al emitir alertas sobre condiciones climáticas extremas, ayudando a la población a tomar decisiones informadas.

TL;DR

