Condiciones climáticas en Villa Unión: lo que se espera para este jueves 22 de enero

El pronóstico del tiempo para Villa Unión este jueves 22 de enero indica que se alcanzará una temperatura máxima de 33°C y mínima de 20°C. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se anticipan vientos de 11 km/h y una humedad promedio del 62%.

Durante la mañana, no se prevén lluvias, con humedad en un 62% y vientos leves del suroeste. Para media mañana, la humedad disminuirá al 57%, manteniéndose sin precipitaciones y con vientos de 7 km/h del noroeste.

En cuanto a la tarde y la noche, el SMN señala que no se pronostican lluvias, y se esperan vientos moderados de 20 km/h del sur en la tarde y 22 km/h del sur en la noche. Este organismo juega un papel crucial al emitir alertas sobre condiciones climáticas extremas, ayudando a la población a tomar decisiones informadas.