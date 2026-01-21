Desbordamiento del río Lules interrumpe el tránsito en Ruta Provincial 321

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El desborde del río Lules en Tucumán ha provocado el corte total de la Ruta Provincial 321, complicando la movilidad de los automovilistas y generando preocupación entre los vecinos. Las autoridades han suspendido el tránsito en la ruta debido a que el agua ha invadido la calzada, causando daños significativos a la infraestructura, incluyendo el derribo de columnas de alumbrado público.

Imágenes compartidas en redes sociales muestran la magnitud de la situación, lo que ha llevado a la comunidad a estar en alerta. Los testimonios de quienes intentaron transitar por la ruta revelan la angustia causada por el avance del agua. Las autoridades provinciales están evaluando los daños y han comenzado a implementar medidas de seguridad para proteger a los ciudadanos.

Se prevé que los equipos de emergencias trabajen en la zona para restablecer la normalidad lo antes posible, aunque la duración de la crisis dependerá de las condiciones climáticas. Este incidente subraya la vulnerabilidad de la región ante fenómenos climáticos extremos y la necesidad urgente de reforzar las infraestructuras para enfrentar futuras contingencias.