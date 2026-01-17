El clima en Villa Unión: pronóstico del tiempo para este sábado 17 de enero

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El pronóstico del clima en Villa Unión para el sábado 17 de enero indica que la temperatura oscilará entre los 32°C y 19°C. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan vientos del sur a 8 km/h y una humedad promedio del 69%.

Durante la mañana, no se prevén precipitaciones, manteniéndose la humedad en el 69% y los vientos leves. Para la media mañana, la humedad aumentará al 70%, pero continuarán sin lluvias.

En la tarde, el SMN no anticipa lluvias, aunque se pronostican vientos moderados de 24 km/h. Para la noche, se esperan lloviznas de 1 mm junto a la persistencia de vientos moderados del sur.