Sábado, 17 de Enero 2026
El clima en Villa Unión: pronóstico del tiempo para este sábado 17 de enero
Clima

El clima en Villa Unión: pronóstico del tiempo para este sábado 17 de enero

El pronóstico del tiempo para Villa Unión este sábado indica una máxima de 32°C y mínima de 19°C, con vientos del sur a 24 km/h. Se esperan lloviznas por la noche.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 15 h 1 min de lectura
El pronóstico del clima en Villa Unión para el sábado 17 de enero indica que la temperatura oscilará entre los 32°C y 19°C. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan vientos del sur a 8 km/h y una humedad promedio del 69%.

Durante la mañana, no se prevén precipitaciones, manteniéndose la humedad en el 69% y los vientos leves. Para la media mañana, la humedad aumentará al 70%, pero continuarán sin lluvias.

En la tarde, el SMN no anticipa lluvias, aunque se pronostican vientos moderados de 24 km/h. Para la noche, se esperan lloviznas de 1 mm junto a la persistencia de vientos moderados del sur.

TL;DR

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

833 articles →

