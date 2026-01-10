El clima en Villa Unión: pronóstico detallado para este sábado

El sábado 10 de enero, Villa Unión tendrá una temperatura máxima de 30°C y mínima de 14°C, con vientos de hasta 26 km/h y 72% de humedad. No se prevén lluvias.

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Este sábado 10 de enero, el pronóstico del tiempo en Villa Unión anticipa una temperatura máxima de 30°C y mínima de 14°C, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Se prevén vientos de 9 km/h y una humedad promedio del 72% a lo largo del día.

En las primeras horas de la mañana, no se esperan precipitaciones, con humedad del 72% y vientos suaves del suroeste. Para la media mañana, la humedad descenderá al 65% y los vientos serán de 6 km/h del norte. En la tarde, el clima se mantendrá sin lluvias, con vientos moderados de 24 km/h desde el sur.

Para la noche, también se anticipan condiciones secas, con vientos de 26 km/h del sur. El SMN es responsable de brindar información meteorológica y emitir alertas sobre fenómenos que puedan afectar a la población, favoreciendo la correcta toma de decisiones en diversas actividades.