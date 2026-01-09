El pronóstico del tiempo para Villa Unión: ¡prepárate para un viernes cálido!

El pronóstico para Villa Unión este 9 de enero indica temperaturas entre 14°C y 25°C, con vientos suaves de hasta 21 km/h y una humedad del 80%. No se esperan lluvias.

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Las condiciones climáticas para Villa Unión este viernes 9 de enero se caracterizan por una temperatura máxima de 25°C y una mínima de 14°C. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se prevén vientos del sur a una velocidad de 12 km/h y una humedad promedio del 83%.

Durante la mañana, el SMN indica que no se esperan precipitaciones, manteniéndose la humedad en un 83%, con vientos leves del sur. Para la media mañana, las condiciones siguen siendo similares, con una humedad del 80% y vientos de 12 km/h.

En la tarde y noche, también se pronostica la ausencia de lluvias. Los vientos moderados alcanzarán 21 km/h por la tarde y se reducirán a 20 km/h por la noche, según el informe.

El SMN es el organismo encargado de la predicción del clima en Argentina, y emite alertas para informar sobre fenómenos meteorológicos que pueden afectar a la población y sus actividades.