Evacuaciones en Chubut: incendios descontrolados generan alarma en la región cordillerana
Los incendios forestales en Chubut obligan a evacuar familias en Villa Lago Rivadavia, con el fuego avanzando hacia Cholila. La situación crítica se agrava por el clima adverso.

Hace 10 h
Las familias en Villa Lago Rivadavia han sido evacuadas debido al avance descontrolado de incendios forestales en Chubut. Las llamas, avivadas por el viento, altas temperaturas y baja humedad, se han propagado rápidamente, generando un escenario de emergencia en la región.

Durante la noche del miércoles, se reactivaron focos en el Parque Nacional Los Alerces, lo que llevó a las autoridades a implementar evacuaciones preventivas en áreas cercanas a la Portada Norte y zonas elevadas. Muchas personas desplazadas han encontrado refugio en la Escuela N.º 103.

Ignacio Cabello, subdirector de la Agencia Federal de Emergencias, indicó que el operativo de evacuación se inició el miércoles por la noche y continúa con relevos permanentes de personal. A pesar de las escasas lluvias, se espera que puedan caer más precipitaciones durante el día, lo que podría ayudar en las labores de contención del fuego.

Las comunidades de la cordillera chubutense permanecen en alerta ante la posibilidad de que las condiciones climáticas adversas sigan afectando la situación, revelando la vulnerabilidad del territorio ante eventos extremos que se repiten cada año.

