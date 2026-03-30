Lunes, 30 de Marzo 2026
Intenso calor en La Rioja: Consejos para enfrentar la ola de calor esta semana
Clima

Intenso calor en La Rioja: Consejos para enfrentar la ola de calor esta semana

El Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre un intenso calor en el norte y centro del país, con temperaturas máximas que podrían alcanzar los 40 grados en zonas como Formosa y Chaco. Se recomienda precaución, especialmente para grupos de riesgo.

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha alertado sobre un intenso calor que afectará a diversas regiones del país, generando temperaturas inusuales durante toda la semana. Se prevé que el fenómeno, causado por un bloqueo atmosférico, eleve las temperaturas en provincias como Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Córdoba, San Luis, Santa Fe y el noroeste de Buenos Aires, alcanzando máximas de hasta 40 grados en las áreas más cálidas.

Según el informe, las temperaturas oscilarán entre 32 y 38 grados, con mínimas de entre 22 y 27 grados y una sensación térmica elevada. Esta anomalía se calcula que será de entre 4 y 5 grados por encima de lo normal. Se recomienda a la población adoptar precauciones, especialmente a los grupos más vulnerables, tales como aumentar el consumo de agua, evitar la exposición prolongada al sol y reducir la actividad física.

Las condiciones climáticas podrían mantenerse hasta el viernes 3 de abril, con temperaturas especialmente altas en Formosa y Chaco. El SMN advierte que este tipo de fenómenos climáticos puede llevar a un estancamiento del clima en las regiones afectadas, debido a la presencia de alta presión que impide el paso de frentes o tormentas.

Etiquetas: argentina clima alerta de calor temperaturas altas servicio meteorológico nacional prevención
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