Pronóstico del clima en Villa Unión: lunes con temperaturas variables y posibilidad de lluvias

El pronóstico del tiempo para Villa Unión indica que el lunes 26 de enero se alcanzará una temperatura máxima de 26°C y una mínima de 18°C. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se prevén vientos de 12 km/h y una humedad promedio del 72%.

En las primeras horas de la mañana, no se anticipan precipitaciones y la humedad se mantendrá en 72%, con vientos del sur. Para media mañana, la humedad aumentará al 77% y se esperan vientos de 17 km/h. Durante la tarde, el pronóstico no contempla lluvias, aunque se prevén vientos leves de 19 km/h del sur.

Sin embargo, para la noche, se esperan precipitaciones ligeras de 4 mm junto con vientos de 19 km/h del sur. El SMN es el organismo encargado de la recopilación y difusión de información meteorológica en el país, emitiendo alertas que ayudan a la población a tomar decisiones frente a fenómenos climáticos.