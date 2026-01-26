Lunes, 26 de Enero 2026
Pronóstico del clima en Villa Unión: lunes con temperaturas variables y posibilidad de lluvias
Pronóstico del clima en Villa Unión: lunes con temperaturas variables y posibilidad de lluvias

El pronóstico del tiempo para Villa Unión este lunes indica una temperatura máxima de 26°C y mínima de 18°C, con vientos de hasta 19 km/h y probables lluvias nocturnas.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 5 h
El pronóstico del tiempo para Villa Unión indica que el lunes 26 de enero se alcanzará una temperatura máxima de 26°C y una mínima de 18°C. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se prevén vientos de 12 km/h y una humedad promedio del 72%.

En las primeras horas de la mañana, no se anticipan precipitaciones y la humedad se mantendrá en 72%, con vientos del sur. Para media mañana, la humedad aumentará al 77% y se esperan vientos de 17 km/h. Durante la tarde, el pronóstico no contempla lluvias, aunque se prevén vientos leves de 19 km/h del sur.

Sin embargo, para la noche, se esperan precipitaciones ligeras de 4 mm junto con vientos de 19 km/h del sur. El SMN es el organismo encargado de la recopilación y difusión de información meteorológica en el país, emitiendo alertas que ayudan a la población a tomar decisiones frente a fenómenos climáticos.

Etiquetas: villa unión pronóstico del tiempo servicio meteorológico nacional clima alertas meteorológicas
