Temporal severo provoca evacuaciones y daños en Santa Fe y Córdoba

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Las intensas lluvias y vientos huracanados han causado devastación en el sur de Santa Fe, afectando severamente localidades como Montes de Oca, Bouquet, Armstrong y Bombal. El fenómeno meteorológico, que comenzó alrededor de las 5 de la madrugada, dejó a su paso una planta de acopio de granos destruida, vehículos volcados y árboles arrancados de raíz. Según el intendente de Bombal, Carlos Gabbi, la situación es de gran destrucción, describiendo a la comunidad como "devastada".

Además, dos choferes resultaron heridos y fueron hospitalizados tras el vuelco de sus camiones, un incidente vinculado a la fuerza del viento. El temporal también provocó caídas de techos y daños en viviendas, así como cortes en servicios de electricidad, cable e internet debido a la caída de tendidos. En conexión con el evento, la provincia de Córdoba también sufrió graves inundaciones, especialmente en Colonia Marina, donde se registraron más de 200 milímetros de lluvia en pocas horas, lo que llevó a la evacuación de varias familias.

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, ha estado en contacto con autoridades locales para coordinar la asistencia necesaria y monitorear la evolución de la situación. La magnitud de los daños subraya la necesidad de contar con sistemas de alerta y respuesta ante eventos climáticos extremos, particularmente en regiones vulnerables.