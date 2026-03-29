Domingo, 29 de Marzo 2026
Temporal severo provoca evacuaciones y daños en Santa Fe y Córdoba
Clima

Temporal severo provoca evacuaciones y daños en Santa Fe y Córdoba

Un fuerte temporal de lluvias y vientos huracanados azotó el sur de Santa Fe, causando daños severos en localidades como Montes de Oca y Bombal. Dos choferes resultaron heridos y se reportaron cortes de servicios. La magnitud de la destrucción destaca la urgencia de sistemas de alerta ante fenómenos climáticos extremos.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 2 h 2 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Las intensas lluvias y vientos huracanados han causado devastación en el sur de Santa Fe, afectando severamente localidades como Montes de Oca, Bouquet, Armstrong y Bombal. El fenómeno meteorológico, que comenzó alrededor de las 5 de la madrugada, dejó a su paso una planta de acopio de granos destruida, vehículos volcados y árboles arrancados de raíz. Según el intendente de Bombal, Carlos Gabbi, la situación es de gran destrucción, describiendo a la comunidad como "devastada".

Además, dos choferes resultaron heridos y fueron hospitalizados tras el vuelco de sus camiones, un incidente vinculado a la fuerza del viento. El temporal también provocó caídas de techos y daños en viviendas, así como cortes en servicios de electricidad, cable e internet debido a la caída de tendidos. En conexión con el evento, la provincia de Córdoba también sufrió graves inundaciones, especialmente en Colonia Marina, donde se registraron más de 200 milímetros de lluvia en pocas horas, lo que llevó a la evacuación de varias familias.

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, ha estado en contacto con autoridades locales para coordinar la asistencia necesaria y monitorear la evolución de la situación. La magnitud de los daños subraya la necesidad de contar con sistemas de alerta y respuesta ante eventos climáticos extremos, particularmente en regiones vulnerables.

Etiquetas: santa fe temporal daños lluvias viento emergencia
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

2639 articles →

Artículos relacionados

Condiciones climáticas adversas: alerta amarilla por niebla y lluvias en La Rioja

Vecinos de La Rioja se preparan para tormentas y vientos intensos este lunes

Lluvias y tormentas amenazan a La Rioja: precauciones necesarias este fin de semana
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar