Tormentas intensas alertan a La Rioja: vecinos en riesgo y precauciones necesarias
Tormentas intensas alertan a La Rioja: vecinos en riesgo y precauciones necesarias

Se emitió un alerta amarilla en La Rioja por posibles tormentas severas, con granizo y vientos de hasta 80 km/h. Se aconseja evitar actividades al aire libre y seguir indicaciones oficiales.

Hace 3 h
Se emitió un alerta amarilla a través del Sistema Integrado de Alerta Temprana por el posible desarrollo de tormentas fuertes en la provincia de La Rioja. La advertencia incluye la posibilidad de granizo, intensa actividad eléctrica y precipitaciones abundantes en cortos períodos, además de ráfagas de viento que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora.

Los departamentos afectados por esta alerta incluyen Vinchina, General Lamadrid, Famatina, Chilecito y otros. Se aconseja a los habitantes de estas áreas que tomen precauciones y eviten actividades al aire libre, dado que las lluvias intensas y el granizo podrían ocasionar anegamientos y afectar la infraestructura.

La Dirección de Defensa Civil instó a la población a seguir las indicaciones de las autoridades y mantenerse informados. Este fenómeno climático resalta la importancia de estar preparados, especialmente en una región donde la agricultura y el turismo son vitales, dado que actividades como la vitivinicultura podrían verse perjudicadas.

Los organismos de emergencia se mantendrán en vigilancia para actuar rápidamente si las tormentas se intensifican. La población debe prestar atención a los informes meteorológicos y actuar con responsabilidad para minimizar los posibles impactos de las tormentas pronosticadas.

Etiquetas: la rioja alerta amarilla tormentas fuertes clima severo defensa civil agricultura
